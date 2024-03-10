Aydın'da 40 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı

Kaynak: İHA
Aydın'da 40 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 40 düzensiz göçmen ile onları illegal yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na götürmeye çalıştıkları belirlenen 6 organizatör gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda Karaova Mahallesi sahil şeridinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

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Faaliyete geçen ekipler, kıyıda yaptıkları aramada 40 düzensiz göçmeni yakaladı. Polisleri fark edip, yaya olarak kaçmaya çalışan 6 organizatör şüphelisi de yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı.

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Gözaltına alınan organizat​​​​​​​ör şüphelileri G.B., E.B., B.Ç., A.K., Ö.D. ve E.K., emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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