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Aydın'da 55 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu   

Aydın'ın Efeler ilçesinde 55 yaşındaki kadın, evinde silahla göğsünden vurulmuş halde bulundu.   

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 19:12
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Aydın'da 55 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu   

Aydın'da 55 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu   
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Olay, Girne Mahallesi 2200. Sokak üzerinde bulunan bir sitede saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katında bulunan evde yaşayan Yeter Akbaş (55) isimli kadın silahla göğsünden vurulmuş halde bulundu.

Kadını kanlar içerisinde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Akbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akbaş'ın acı haberini alarak sinir krizi geçiren yakınları, ambulansla hastaneye kaldırıldı.  

Polisin Akbaş'ın astsubay emeklisi eşinin silahı ile hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)         

                           

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