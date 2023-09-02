Aydın'da ağaçta kaplan görüldü iddiası. Türkiye yol geçen hanı olunca kim bilir kim getirdi

Editör. Ersoy ÖZDEM

Dünya üzerindeki yaşam alanları oldukça sınırlı olan kaplanın Aydın'ın Köşk Ovası'nda bir ağacın tepesinde görüldüğünün ileri sürülmesi gündeme bomba gibi düştü.

Kaplan'ın özellikle maddi geliri yüksek kesime mensup kişiler tarafından beslendiğini daha sonra da sıkıldıklarından dolayı ormanlık alana bırakıldığı ileri sürüldü.

Bu olaya yorum yapanlar "Parası olan dünyanın bir çok ülkesinden yasak olmasına rağmen vahşi hayvan getirtip zevki için besliyor. Evinin bahçesinde timsah da aslan da besleyene tanık olduk hatta medyada haber konusu bile oldu. Bu kaplanı da zengin Araplar getirtmiştir. Besledikten sonra ormanlık alanda bırakmışlardır" yorumunu yaptı.

Sosyal medyada gündem olan videoda araç içinden çekilen bir görüntüde ağaca tırmanın kaplanın 8 saniyelik görüntüsü yer alıyor. Kaplanın hiç hareket etmemesi hatta kuyruğunu bile sallamaması bunun oyuncak bir peluştan yapılma kaplan olduğu tezini kuvvetlendiriyor.

Bu görüntüye sosyal medya kullanıcıları dalga geçer yorumlar yaptı. Yorumlar okuyanları kahkahalar atarak güldürdü.

İşte yapılan bazı yorumlar şöyle: