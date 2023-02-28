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Yaya geçidinden geçmeye çalışan kişiye çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 13:26
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Aydın'da bir otomobil sürücüsü yaya geçicindeki yolcuya çarptı

Yaya geçidinden geçmeye çalışan kişiye çarptı: 1 yaralı
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İHA

Kaza, Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. idaresindeki otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçen A.K. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan yaya yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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