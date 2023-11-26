Aydın'da çalınan otomobil Manisa'da yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çalınan bir otomobil, Manisa'da bulundu. Olayla ilgili şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Aydın'da çalınan otomobil Manisa'da yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin çalınmasının ardından harekete geçen Oto Hırsızlık Dedektifleri, çalınan otomobili Manisa'da yakaladı. Olayla ilgili yakalanan hırsızlık şüphelisi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw085310-01.jpg

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği, aracın çalınması olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda yaklaşık 20 kamera kaydını inceledi. Yapılan incelemeler sonunda otomobilin farklı bir plaka takılarak Manisa'ya götürüldüğünü tespit etti. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Dedektifleri, çalıntı otomobili Manisa'da ele geçirdi. Aracı çalan şüpheli O.G. ise yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli O.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw085310-02-001.jpg

Öne Çıkanlar
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
Isparta’daki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı Gündem
Isparta’daki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Netanyahu, Gazze'deki İsrail birliklerini ziyaret etti Gündem
Netanyahu, Gazze'deki İsrail birliklerini ziyaret etti
Bartın'da kar yağışı başladı Gündem
Bartın'da kar yağışı başladı
1 haftada aranan 100 kişi yakalandı Gündem
1 haftada aranan 100 kişi yakalandı
Yağışlı havada sipariş götürmeye çalışan motorlu kurye isyan etti: "Siparişim nerde kaldı diyor hala. Yüzerek geliyorum, yüzerek" Gündem
Yağışlı havada sipariş götürmeye çalışan motorlu kurye isyan etti: "Siparişim nerde kaldı diyor hala. Yüzerek geliyorum, yüzerek"
Yeniden Refah’tan yerel seçim çıkışı Gündem
Yeniden Refah’tan yerel seçim çıkışı
Para taktığı dansöz ile evlenen adamın videosu viral oldu Gündem
Para taktığı dansöz ile evlenen adamın videosu viral oldu