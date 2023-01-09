Aydın'da traktör devrildi: Sürücü yaşamını yitirdi

Fikriye Yörüdüler'in (52) kullandığı 09 PE 587 plakalı traktör, Bingeç Mahallesi Sarnıç mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yörüdüler'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
(AA)
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