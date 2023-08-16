Aydın'da iki araç birbirine girdi: 5 yaralı

T.A'nın kullandığı 20 AIE 083 plakalı otomobil ile R.C. idaresindeki 09 ABM 025 plakalı otomobil, Söke Kuşadası yolu Caferli Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü R.C. ile otomobilindeki 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.