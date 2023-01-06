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İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Kazada üç kişi de yaralandı

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 16:39
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Aydın'da iki motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Aydın'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıAydın'ın Çine ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Görkem Demirel idaresindeki plakasız motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda, Eşref Akın'ın kullandığı 09 AGV 821 plakalı motosikletle çarpıştı.Kazada sürücülerin yanı sıra Eşref Akın'ın motosikletinde bulunan eşi Semiha Akın ile diğer motosikletteki Necati Mersin yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Semiha Akın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

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