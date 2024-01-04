Kars’ta traktör ile tır çarpıştı. 1 ölü

Kars’ın Arpaçay ilçesinde bağlı Kuyucuk köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Akyaka’dan Kars’a seyir halindeki TIR ile Arpaçay’dan Kuyucuk köyüne ilerleyen traktör çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör tarlaya doğru düştü. Yaşanan kazada traktör sürücüsü A.A. hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu jandarma ve ambulans ekiplerine bildirdi. 112 acil sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada hayatını kaybeden A.A.’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.