Kocaeli'de Özel halk otobüsü durakta yolcu alan belediye otobüsüne çarptı. 6 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi'nde meydana gelen olayda, duraktan yolcu bindiren S.A.'nın kullandığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüse, S.U. yönetimindeki 41 J 0367 plakalı özel halk otobüsü arkadan gelerek çarptı.
6 YOLCU YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle belediye otobüsü de önündeki M.A.'nın kullandığı otomobile çarptı. Otobüslerde bulunan toplam 6 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.