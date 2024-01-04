Kocaeli'de Özel halk otobüsü durakta yolcu alan belediye otobüsüne çarptı. 6 yaralı

Kaynak: DHA
Kocaeli'de Özel halk otobüsü durakta yolcu alan belediye otobüsüne çarptı. 6 yaralı
Kocaeli'de durakta yolcu alan belediye otobüsüne, Özel halk otobüsü arkadan gelerek çarptı. Yaşanan kazada, 6 yolcu yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi'nde meydana gelen olayda, duraktan yolcu bindiren S.A.'nın kullandığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüse, S.U. yönetimindeki 41 J 0367 plakalı özel halk otobüsü arkadan gelerek çarptı.

6 YOLCU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle belediye otobüsü de önündeki M.A.'nın kullandığı otomobile çarptı. Otobüslerde bulunan toplam 6 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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