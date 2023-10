Aydın'da kamyonlara denetim

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çine Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganı ile huzur ve güven ortamının sağlanması, trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının önüne geçilerek olumlu bir trafik kültürü oluşması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yük taşıyan araçlar ve sürücüleri üzerinde; fenni muayene, takoğraf kullanımı, sürücülerin yasal hız sınırları ile çalışma ve dinlenme sürelerine uyup uymadığı, alkol etkisi altında araç kullanımı ile araçların zorunlu mali sigortaları gibi çeşitli maddelerde denetim gerçekleştirdi.



Trafik ekipleri, yük taşıyan araç sürücülerine kendilerinin ve diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini sağlamak için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı ve ikazlarda bulundu.