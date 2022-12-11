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Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 22:36
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Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
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Uzundere Mahallesinde Nuri Çakmakoğlu'nun kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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﻿Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
﻿Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
﻿Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
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