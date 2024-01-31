Aydın’da şüpheli valiz paniği

Olay, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi Alaçam Caddesi üzerinde akşam 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre bölgeden geçen vatandaşların dikkatini kaldırıma bırakılan bir valiz çekti.

Valizin uzun süre orada kaldığı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak bomba imha ekiplerinin bölgeye intikal etmesini bekledi.

Gelen ekipler yaptıkları hazırlıkların ardından şüpheli valizi kontrollü bir şekilde açtı. Açılan valizden, cam ve porselen mutfak eşyaları ile çarşaflar çıkarken, vatandaşlar derin bir nefes aldı.