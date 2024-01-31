Aydın’da şüpheli valiz paniği

Kaynak: İHA
Aydın’da şüpheli valiz paniği
Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırımda bırakılan şüpheli valiz üzerine ekipler teyakkuza geçti. Ekiplerin kontrollü bir şekilde açtığı valizden ise cam ve porselen mutfak eşyaları ile çarşaflar çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi Alaçam Caddesi üzerinde akşam 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre bölgeden geçen vatandaşların dikkatini kaldırıma bırakılan bir valiz çekti.

Valizin uzun süre orada kaldığı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

aw132168-07.jpgKısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak bomba imha ekiplerinin bölgeye intikal etmesini bekledi.

aw132168-08.jpgGelen ekipler yaptıkları hazırlıkların ardından şüpheli valizi kontrollü bir şekilde açtı. Açılan valizden, cam ve porselen mutfak eşyaları ile çarşaflar çıkarken, vatandaşlar derin bir nefes aldı.

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