Aydın’da tarihi eser operasyonu

Aydın’da düzenlenen operasyonda içerisinde bronz sikke ve altın objeler ele geçirildi.

Aydın’da tarihi eser operasyonu

İHA’nın haberine göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bozköy Mahallesi’nde elinde bulunan tarihi eserleri satmak isteyen bir şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 54 adet bronz sikke, 2 Adet altın bilezik, 3 adet altın yüzük, 13 adet çeşitli ebatlarda obje, 1 adet metal arama detektörü ele geçirildi. Tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen malzemeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Öne Çıkanlar
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Son Haberler
Kapt. Mustafa Can'dan kaçak yolcu açıklaması Güncel
Kapt. Mustafa Can'dan kaçak yolcu açıklaması
Brent petrolün varil fiyatı 74,65 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 74,65 dolar
Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız Güncel
Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız
F.Bahçe'ye İtalya'dan müjdeli haber. Yılın transfer bombası patlıyor Spor
F.Bahçe'ye İtalya'dan müjdeli haber. Yılın transfer bombası patlıyor
Atiba Hutchinson futbolu bıraktı Spor
Atiba Hutchinson futbolu bıraktı
Floyd Mayweather mafya torunu ile karşılaştı. Salon savaş alanına döndü Spor
Floyd Mayweather mafya torunu ile karşılaştı. Salon savaş alanına döndü
İstanbul'da 5 yaşındaki bir çocuk Suriyeli tarafından taciz edildi iddiası mahalleyi karıştırdı Güncel
İstanbul'da 5 yaşındaki bir çocuk Suriyeli tarafından taciz edildi iddiası mahalleyi karıştırdı