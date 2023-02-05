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Tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Aydın'da düzenlenen operasyonda şüpheli bir kişinin aracında 60 adet tarihi sikke ve objeler ele geçirildi. Şüpheli kişi tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 10:42
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Aydın'da tarihi eser operasyonu

Tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait 60 adet sikke ve objeleri satmaya çalışan bir kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. 
Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nde sikke satmaya çalışan S.D. isimli şahsın aracında yapılan arama sonucunda 60 adet Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerine ait sikke ve objeler ele geçirildi. Öte yandan, Efeler ilçesinde bir otobüs firmasında seyahat eden Y.K. isimli şahısın yapılan üst aramasında da 8 adet Roma dönemine ait bronz sikke ele geçirilirken, şahıslarla ilgili adli süreç başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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