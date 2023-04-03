Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA'nın haberine göre, Aydın-Denizli karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın - Denizli Karayolu İmamköy Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 09 AG 166 plakalı otomobil ile 09 AE 622 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç refüje savruldu. Kazada 09 AE 622 plakalı araç sürücüsü A.E. isimli bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan A.E.’yi kurtararak sağlık ekipleri teslim etti. İlk müdahalenin ardından A.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.