Aydın’da uyuşturucu operasyonu

İHA'nın haberine göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Nazilli’de 4 şüpheli şahsa ait 6 ayrı adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda 18.43 gram kubar esrar, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7,65 mm el yapımı tabanca, 28 adet çeşitli ebatlarda fişek, 41 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli şahıs

hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.