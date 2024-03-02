Aydın'da uyuşturucu operasyonu. 2 tutuklama

Kaynak: DHA
Aydın'da uyuşturucu operasyonu. 2 tutuklama
Aydın'da polis ekipleri aldığı ihbar sonrası bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirdi. Olay sonrası 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın ​Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli NARKO ekipleri, alınan ihbarla birlikte uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli kişinin oturduğu evi tespit etti.

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2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri dün gece şüpheli kişilerin kaldıkları operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonrası uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Nevzat Türkmen (43) ve Vefa Chakar (39) gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 50 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 3 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve fişekleriyle birlikte uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 6 bin 300 TL para ele geçirildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

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