Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Kuyucak ve Çine ilçelerinde yapılan operasyonlarda 4 bin 277 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Aydın'da uyuşturucu operasyonu


Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kuyucak ilçesi Aksaz Mahallesi Dumlu Yaylasında ormanlık alan içerisinde geçmiş tarihlerde işlemiş olduğu bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan İ.Ö. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ektiği 4 bin 260 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Öte yandan Çine ilçesi Yolboyu Mahallesi Karayer mevkii dere yatağında da E.K. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ektiği 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. E.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sağlık kuruluşunda yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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