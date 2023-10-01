Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrol faaliyeti esnasında otobüs firmalarında seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpekleri Ödev, Hırçın, Veston ile yapılan farklı tarihlerde arama yapıldı.

M.K. ve Y.G. isimli şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen 4 gram kubar esrar ele geçirildi. F.B. isimli şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen 6 gram esrar ele geçirildi. İ.K. isimli şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen 10 gram kubar esrar, 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.