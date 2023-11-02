Aydın'da yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre Aydın'da akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olacak.

KAYNAK: İHA
Aydın'da yağışlı hava uyarısı


Uzun zamandan bu yana kurak ve yağışsız havanın etkili olduğu Aydın’ın bugün akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Aralıklar 3-4 gün boyunca yağışların devam etmesi beklenirken hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak. Aydın’da havanın bugün Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı ve yerel sağanak yağışlı, Cumartesi Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Pazar Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Pazartesi parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak yağışlı olması bekleniyor.

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