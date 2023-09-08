Kırmızı bültenle aranıyordu: Aydın’da yakalandı

Kazakistan’da gerçekleştirdiği TIR soygunu ve işlediği cinayetle ilgili olarak aranırken kayıplara karışan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Chingiz Tagayev, Aydın’da yakalandı.

KAYNAK: DHA
Kırmızı bültenle aranıyordu: Aydın’da yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu Chingiz Tagayev (40), polisin çalışmasıyla yakalandı.

Kazakistan'da bir tırı durdurarak soygun yaptığı sırada bir kişiyi tabancayla öldürmek suçundan kırmızı bültenle aranan Chingiz Tagayev'in olay sonrası Kazakistan'dan resmi yollarla ilk önce İstanbul'a gelip, daha sonra da Antalya'ya gittiği öğrenildi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Tagayev, Antalya'dan sonra Aydın'ın Didim ilçesinde bir ev tutup ailesi ile buraya yerleşti.

EŞİ OTURUM İZNİ İÇİN BAŞVURUNCA ORTAYA ÇIKTI

Tagayev'in eşinin Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne oturum izni için başvurması sonucu, polis ekipleri durumdan şüphelendi. Didim Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ve İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tagayev'in eşini teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında, Tagayev Efeler Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı.

Gözaltına alınan Tagayev, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şahıs Aydın'da yakalandı

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