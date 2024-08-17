Aydın'daki orman yangınında "Karşı Ateş" tekniği ile Yeşilköy mahallesi kurtarıldı

Kavaklıdere'de kullanılan karşı ateş tekniği, Yeşilköy Mahallesi'nin alevlerden korunmasını sağladı.

Yangının Yeşilköy Mahallesi'ne yaklaşmasıyla birlikte, bölgedeki orman yangın söndürme ekipleri, dünyanın en eski yangın söndürme yöntemlerinden biri olan karşı ateş tekniğini uygulamaya karar verdi. Ekipler, alevlerin yayılmasını durdurmak amacıyla önce ormandan geniş bir bant açtı. Ağaçları keserek oluşturulan bu geniş alanda ekipler, alevlerin ilerlemesini durdurmak için yoğun bir mücadele verdi.

Alevlerin ilerlediği bölgenin önünde geniş bir alan açıldıktan sonra, karşı yönden ateş yakıldı. Ekipler, alevlerin karşı yönden gelen ateşle birleşmesini sağlayarak yangının daha fazla yayılmasını engelledi. Bu strateji sayesinde Yeşilköy Mahallesi'nin yanması önlendi ve yangının Yatağan istikametine ilerlemesinin önü kesildi.

Karşı ateş tekniği, rüzgarın yönü, şiddeti ve arazinin durumuna göre deneyimli ormancılar tarafından uygulanıyor. Kavaklıdere'deki karşı ateş tekniği uygulamaları, İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin geniş bir bant açma, bariyer kurma ve ateşle mücadele etme anları yer aldı.