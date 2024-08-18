Bakan Yerlikaya yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Yangının başladığı Dereli köyünde, Uşak Valisi Turan Ergün, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Bakan Yerlikaya, yangınla mücadelede yer alan ekiplere özverilerinden dolayı minnettarlığını iletti.

Devletin yangınla mücadelede seferber olduğunu ve ormanların korunması için tüm kaynakların seferber edildiğini belirtti. Soruşturmaların sürdüğünü ve yangının çıkış nedenlerinin araştırıldığını vurgulayan Yerlikaya, İzmir'de 7 kişinin gözaltına alındığını, Bolu Göynük'te ise 2 kişinin tutuklandığını, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

Tire'de gözaltına alınan 3 kişinin de mahkeme tarafından tutuklandığını açıkladı. Eşme ile ilgili bir şüphelinin olduğunu da ekleyen Yerlikaya, bu konuda Orman Bölge Müdürü, Vali ve jandarma yetkililerinin bilgi verdiğini sözlerine ekledi.