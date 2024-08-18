MSB'den orman yangınları açıklaması

Kaynak: İHA
MSB'den orman yangınları açıklaması

MSB, yangınlar hakkında; "Toplam 13 helikopter ile İzmir, Aydın ve Bolu’daki yangınları söndürme çalışmalarına destek sağlamayı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin İzmir, Aydın ve Bolu bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadelede, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait yangın söndürme helikopterleri önemli bir rol üstleniyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yangınların kontrol altına alınması amacıyla toplam 13 helikopter görevlendirildi. İzmir'de artan yangın söndürme ihtiyacına yanıt olarak, bölgeye ek olarak 2 helikopter daha sevk edildi ve böylece İzmir'deki helikopter sayısı 8'e yükseltildi. Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, yangınlarla mücadeledeki bu artışın etkinliğine dikkat çekti ve operasyonların devam ettiğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yangın söndürme çabaları, yangınların yayılmasını önlemek ve bölgedeki can ve mal kaybını en aza indirmek için kritik öneme sahip.

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