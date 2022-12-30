﻿Aydın’daki patlamada gözaltı sayısı 10’a çıktı

Nazilli’de bir iş yerinde ilk tespitlere göre tüp değişimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 1’i ağır 5 kişi yaralanırken, 7 kişi hayatını kaybetti. Olay ile ilgili çalışmalar sürerken Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Devam eden çalışmalarda 5 kişinin daha gözaltına alınarak sayının 10’a yükseldiği, gözaltına alınan kişiler arasında iş yeri çalışanları ve iş yerine tüp tedariki sağlayan firma çalışanlarının da olduğu öğrenildi. (DHA)
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