Aydın'daki trafik kazasında 1 çocuk yaşamını yitirdi

Aydın'ın Didim ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Aydın'daki trafik kazasında 1 çocuk yaşamını yitirdi

Didim'den Söke istikametine giden E.T. (24) idaresindeki 16 CCV 18 plakalı kamyonet ile Uslu Sitesi kavşağından ilçe merkezine dönüş yapan Ş.K.A'nın (70) kullandığı 34 GC 4821 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç refüje çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aa-20230828-32017113-32017111-aydindaki-trafik-kazasinda-1-cocuk-yasamini-yitirdi-3-kisi-yaralandi.jpg

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan eşi B.K. (66) ile torunu M.E. (10) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

aa-20230828-32017113-32017112-aydindaki-trafik-kazasinda-1-cocuk-yasamini-yitirdi-3-kisi-yaralandi.jpg

Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Yeniden Refah Partisi’nden çok konuşulacak ‘ittifak’ çıkışı: AKP'li siyasetçiler lütuf verilmiş gibi konuşuyor Siyaset
Yeniden Refah Partisi’nden çok konuşulacak ‘ittifak’ çıkışı: AKP'li siyasetçiler lütuf verilmiş gibi konuşuyor
5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı Yaşam
5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı
Gemlik’te kazaya müdahale eden polislere araç çarptı: 2 yaralı Yaşam
Gemlik’te kazaya müdahale eden polislere araç çarptı: 2 yaralı
Defne Devlet Hastanesi'ni bir kez daha su bastı. Açılışını Erdoğan yapmıştı Güncel
Defne Devlet Hastanesi'ni bir kez daha su bastı. Açılışını Erdoğan yapmıştı
Kaza yerine giden polis memuruna otomobil çarptı Yaşam
Kaza yerine giden polis memuruna otomobil çarptı
Bergüzar Korel özlemini 'Allahım çok şükür' notuyla gösterdi Magazin
Bergüzar Korel özlemini 'Allahım çok şükür' notuyla gösterdi