Ayhan Sicimoğlu hakkında yeni bir bomba iddia. Şayet bu iddia doğruysa milyarder hasta eşi bir daha kahrolacak

40 yıllık eşini hasta olunca terk etmişti. Ayhan Sicimoğlu'nun evi terk ederken eşi ile olan ortak hesaptan para çekip kendine tekne aldığı iddia edildi.

Ayhan Sicimoğlu hakkında yeni bir bomba iddia. Şayet bu iddia doğruysa milyarder hasta eşi bir daha kahrolacak

Müzisyen Ayhan Sicimoğlu, sosyete camiasından Zeynep Akar ile bundan tam 40 yıl önce evlenmişti. Dört yıl önce Akar'ın beyninde tümör çıktı. Sabah yazarına göre ünlü müzisyen, "Bundan sonra sana ailen baksın" deyip eşini terk etti.

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Çift evlendikten sonraki süreçte Akar Ailesi'ne ait yalıda yaşayıp Paris'te kaldı. Akar’ın sağlık durumu kötüye gitti. Tedavi süreci başladı. Tedaviden 2 yıl sonra ünlü müzisyen, "Bundan sonra sana ailen baksın" deyip eşini terk etti.

Bülent Cankurt’un haberine göre müzisyen bir daha eşini arayıp sormadı. Sicimoğlu’nun giderken eşiyle ortak hesaplarından yüklü miktarda para çektiği iddia edildi.

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ORTAK PARAYLA TEKNE ALDI

İddialara göre, Sicimoğlu, giderken eşiyle ortak hesaplarından yüklü miktarda para çekmiş. Geçen yıl satın aldığı, Ege ve Akdeniz'de kullandığı yelkenlisini, ortak hesaptan çektiği o paralarla aldığı iddia edildi.

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