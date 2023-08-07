Ayhan Sicimoğlu hasta olan eşini terk etti iddiası

Müzisyen, gurme ve seyahat programcısı Ayhan Sicimoğlu'nun hakkında herkesi şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Sabah yazarı Bülent Cankurt, efsane müzik grubu MFÖ'nün 'Peki Peki Anladık' şarkısını adına yazdığı Ayhan Sicimoğlu'nun, 40 yıllık eşini hastalanınca terk ettiği iddiasına yazısında yer verdi.

Cankurt, Sicimoğlu'nun sosyetenin büyük ailelerinden Akar'ların kızları Zeynep Akar ile hayat arkadaşı olduklarını ve dört yıl önce Zeynep Akar'ın beyninde tümöre rastlandığını belirtti.

Cankurt yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Amerika'da başarılı bir ameliyat geçiriyor ama tam iyileşmesi için evde düzenli olarak vücudunu hareket ettirmesi ve konuşma terapisi görmesi gerekiyor. Bu aşamada en büyük görev eşi Sicimoğlu'na düşüyor.

Gelin görün ki, Ayhan Bey bu göreve ancak iki yıl dayanabiliyor! "Yeter, iki yıldır ben bakıyorum, bundan sonra ailen baksın" deyip 40 yıllık eşini terk ediyor. Zeynep Akar yıkılıyor, hareket etmeyi, konuşmayı bırakıyor, hayata küsüyor. 85 yaşındaki annesi Raika Hanım ile birlikte kalan Zeynep Hanım, daha da kötüleşiyor.

Bu nasıl bir vefasızlık, nasıl bir insafsızlık! Hakikaten sen neymişsin be abi!"