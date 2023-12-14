Ayhan Sicimoğlu’nun her sabah breteryan kahvaltısı yaptığı ortaya çıktı. Breteryan kahvaltısı nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Özlem Kıral
Ayhan Sicimoğlu’nun her sabah breteryan kahvaltısı yaptığı ortaya çıktı. Breteryan kahvaltısı nasıl yapılır?
Ayhan Sicimoğlu’nun sabahları breteryan kahvaltı yaptığı ortaya çıktı. Sicimoğlu, yaptığı paylaşımda kahvaltıyı nasıl yaptığını tarif etti.

Ünlü TV programcısı ve sanatçı Ayhan Sicimoğlu’nun her sabah breteryan kahvaltısı yaptığı ortaya çıktı. Sicimoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda breteryan kahvaltısını nasıl yaptığını anlattı.

Sicimoğlu Göcek’te yaptığı paylaşımda breteryanların sadece güneş enerjisi ile beslendiğini ve bir şey yemediklerini vurgulayarak kahvaltının avuçların, alnın ve yüzün güneşe dönük olarak yapıldığını anlattı. Sicimoğlu videoyu, “Göcek koyları Bedri Rahmi de kahvaltı öyle yeni moda “Serpme” vs değil anlamam. Benimki biraz değişik.. Doğa anne masasından…” mesajıyla paylaştı.

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BRETERYAN KAHVALTI NEDİR?

Bereteryan felsefeye inanlar yani nefesçiler normal yeme ve içme eylemlerinin sağlıksız olduğuna ve ömrü kısalttığına inanıyor.

Bu yüzden kişiler, yalnızca güneş ışığından yararlanarak ve kozmik enerjiyle beslenerek hayatlarını sürdüreceklerini düşünürler. Böylece hem daha sağlıklı, hem de daha uzun ömürlü olacaklarına inanırlar.

Söylenene göre prana, soluduğumuz havada, yediğimiz besinde, içtiğimiz suda, güneş ışınlarında bulunur. Nefesçilik felsefesini benimseyen insanlar da bu pranadan, yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli enerjiyi aldıklarını söylüyorlar.

Bunun yanı sıra güneş ışınları ve havayı vücudumuzda bir şekilde sentezleyip enerji ürettiğimiz iddiaları da var. Ancak hiçbir deneyde böyle bir durumun olduğuna dair bir delile rastlanmadı.

Nefesçilik akımının en popüler isimlerinden olan Ellen Greve, böyle yaşadığını ispatlamak için bir deneye girmeyi kabul etti. 24 saat boyunca izlenen Ellen, hiçbir şey yemeden ve içmeden, sadece hava ve güneş ışığıyla beslenecekti. 1999'da yapılan bu deneyde Ellen, 4 gün sonra dehidrasyon (su kaybı) nedeniyle ölüm tehlikesi geçirince deney yarıda bırakıldı.

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