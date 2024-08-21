Ayhan'ı öldüren köpekler toplandı. Bir insanı öldürdükten sonra...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ayhan'ı öldüren köpekler toplandı. Bir insanı öldürdükten sonra...

Fatih'te, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in yaşamını yitirdiği bölgede, Fatih Belediyesi ekipleri harekete geçti.

olay yerinde başlattıkları çalışmayla sahipsiz köpekleri yakalamaya başladı ve 3 sokak köpeğini Yedikule Hayvan Barınağı'na götürdü.

İstanbul'da köpekler bir adamı yedi. Kanun çıkmasına rağmen belediyeler sokak köpeklerini toplamıyor. Katilsiniz.İstanbul'da köpekler bir adamı yedi. Kanun çıkmasına rağmen belediyeler sokak köpeklerini toplamıyor. Katilsiniz.

Silivrikapı Mahallesi'nde akrabalarını ziyaret eden 40 yaşındaki zihinsel engelli Ayhan Özçelik, dün gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Özçelik, Fatih Belediyesi personeli tarafından fark edilerek hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Özçelik, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

a.png

FATİH BELEDİYESİ AYHAN ÖLDÜKTEN SONRA KÖPEKLERİ TOPLATMAYA BAŞLADI

Saldırının gerçekleştiği özel mülk alanında Fatih Belediyesi Zabıta ve Veteriner Hizmetleri ekipleri, savcılık talimatıyla sahipsiz köpekleri toplamak için operasyon başlattı. Otluk alanda 6 köpeğin bulunduğu tespit edildi; 3 köpek sakinleştirici iğneyle etkisiz hale getirilerek Yedikule Hayvan Barınağı'na sevk edildi.

Olayla ilgili konuşan Ayhan Özçelik'in akrabası Burhan Deli, "Bu bölgede dört gün içinde gerçekleşen dördüncü köpek saldırısı bu. Ayhan benim akrabam ve maalesef bu saldırıda hayatını kaybetti. Daha önce de bir kadına ve başka bir akrabamızın çocuğuna saldırdılar. İnsanlar bu sokaklarda yürümeye korkar oldu. Hayvanseverler bu duruma bir çözüm bulmalı, çünkü insanlar tehlike altında" ifadelerini kullandı.

aw271074-01.jpg

aw271074-02.jpg

aw271074-03.jpg

aw271074-04.jpg

c.png

d.png

b.png

İlgili Haberler
Wilma Elles ismini değiştirdi. Yeni Türk ismi herkesi şaşırttı
İstanbul'da köpekler bir adamı yedi. Kanun çıkmasına rağmen belediyeler sokak köpeklerini toplamıyor. Katilsiniz.
Öne Çıkanlar
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Son Haberler
Mehmet Şimşek’in istifa ettiği ortaya çıktı Ekonomi
Mehmet Şimşek’in istifa ettiği ortaya çıktı
İzmir'de Organize Suç Örgütü Çökertildi Gündem
İzmir'de Organize Suç Örgütü Çökertildi
Wilma Elles ismini değiştirdi. Yeni Türk ismi herkesi şaşırttı Magazin
Wilma Elles ismini değiştirdi. Yeni Türk ismi herkesi şaşırttı
Çizgi film kahramanları neden dört parmaklı olur Keşfet
Çizgi film kahramanları neden dört parmaklı olur
Beyni stresten koruyor. Duyunca hemen başlayacaksınız Sağlık
Beyni stresten koruyor. Duyunca hemen başlayacaksınız
Yeniçağ Gazetesi: Bıçak kemiğe dayandı emekçi isyana başladı Gündem
Yeniçağ Gazetesi: Bıçak kemiğe dayandı emekçi isyana başladı