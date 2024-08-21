Ayhan'ı öldüren köpekler toplandı. Bir insanı öldürdükten sonra...

olay yerinde başlattıkları çalışmayla sahipsiz köpekleri yakalamaya başladı ve 3 sokak köpeğini Yedikule Hayvan Barınağı'na götürdü.

İstanbul'da köpekler bir adamı yedi. Kanun çıkmasına rağmen belediyeler sokak köpeklerini toplamıyor. Katilsiniz.

Silivrikapı Mahallesi'nde akrabalarını ziyaret eden 40 yaşındaki zihinsel engelli Ayhan Özçelik, dün gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Özçelik, Fatih Belediyesi personeli tarafından fark edilerek hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Özçelik, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FATİH BELEDİYESİ AYHAN ÖLDÜKTEN SONRA KÖPEKLERİ TOPLATMAYA BAŞLADI

Saldırının gerçekleştiği özel mülk alanında Fatih Belediyesi Zabıta ve Veteriner Hizmetleri ekipleri, savcılık talimatıyla sahipsiz köpekleri toplamak için operasyon başlattı. Otluk alanda 6 köpeğin bulunduğu tespit edildi; 3 köpek sakinleştirici iğneyle etkisiz hale getirilerek Yedikule Hayvan Barınağı'na sevk edildi.

Olayla ilgili konuşan Ayhan Özçelik'in akrabası Burhan Deli, "Bu bölgede dört gün içinde gerçekleşen dördüncü köpek saldırısı bu. Ayhan benim akrabam ve maalesef bu saldırıda hayatını kaybetti. Daha önce de bir kadına ve başka bir akrabamızın çocuğuna saldırdılar. İnsanlar bu sokaklarda yürümeye korkar oldu. Hayvanseverler bu duruma bir çözüm bulmalı, çünkü insanlar tehlike altında" ifadelerini kullandı.