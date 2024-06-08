Aykut Kocaman açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Aykut Kocaman açıklaması

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la ilgili iddia üzerine açıklama geldi.

Fenerbahçe'de kongrede Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde Aykut Kocaman'ın sportif direktörlüğe getirileceği iddia edildi.

Yıldırım'ın listesindeki isimlerden Mahmut Uslu, bu iddia üzerine açıklama yaptı.

Uslu, şu ifadeleri kullandı:

"Benim böyle bir beyanım yoktur. Bununla birlikte Aziz Başkan, son günlerde konuyla ilgili fikirlerini belirtmiş, seçilmesi halinde futbol takımıyla ilgili planlamayı, teknik direktörümüz Jose Mourinho’nun görüşleri doğrultusunda yapacağımızı ifade etmiştir. Son derece art niyetli bu tip paylaşımlara itibar etmeyiniz."

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