30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Abramoviç Boğaz'da kimin yalısını kiraladı. Aylık 50 bin dolar ödeyecek

Abramoviç Boğaz'da kimin yalısını kiraladı. Aylık 50 bin dolar ödeyecek

Rus Milyarder Roman Abramoviç artık İstanbul Boğazı'nın sakinlerinden oldu. Abromoviç, borsa yatırımlarıyla tanınan Ahmet Okumuş'un Feyyaz Tokar yalısını kiraladı. Kiralamanın detayları da ortaya çıktı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:26
Takip Et

Aylık 50 bin dolar ödeyecek. Abramoviç Boğaz'da kimin yalısını kiraladı. Aylık 50 bin dolar ödeyecek

Abramoviç Boğaz'da kimin yalısını kiraladı. Aylık 50 bin dolar ödeyecek
+
Aa
-

Ekonomim Gazetesi'nden Leyla İlhan'ın haberine göre, Abramoviç boğazdan yalı alacağı söyleniyordu ancak konuşulanların aksine satın alma yapmadı, kiralama yoluna gitti. Abramoviç’in, borsa alanında yatırımlarıyla tanınan Ahmet Okumuş’un İstanbul Boğazı’nda bulunan Gazeteci Feyyaz Tokar'ın adını taşıyan yalıyı kiraladığı belirtildi.

“KİRA BEDELİ 50 BİN DOLAR”

Bosforce yönetici ortağı ve İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan’ın verdiği bilgiye göre Rus iş adamı Roman Abramoviç boğazda yalı kiraladı. Özcan, Ahmet Okumuş’un sahip olduğu yalının yaklaşık 50 bin dolar kiralama bedeli olduğunu söyledi. Yalı pazarında yabancı alımının sınırlı olduğunu, özellikle Arapların sanıldığı kadar fazla yalı almadığını ifade eden Özcan, “Katar Prensesi’nin yalı aldığı iddiaları vardı. Ancak Katar Prensesi o yalıyı almadı” dedi.

“YALIDA ESAS MÜŞTERİ TÜRKLER"

Yalıda esas müşterinin Türkler olduğunu ifade eden Özcan, ayrıca bilgi teknolojileri, finans ve enerji alanında sıçrama yapan Türkler’in de alım yaptığını söyledi. Yalı alımlarında yabancının sınırlı olmasında Türkiye’nin güven endeksinde iyi bir noktada olmamasının etkili olduğunu savunan Özcan, “Dolayısıyla yabancılar alternatif yerler olan Nice, Monaco, Paris, Zurich ve Londra gibi bölgelerde alım yapıyorlar” dedi. Genel olarak da yabancıların Avrupa’ya gitmek Türkiye’den mülk aldığının altını çizen Özcan, Ruslar’ın böyle bir ihtiyacı olmadığını ifade etti. Feyyaz Tokar Yalısı, boğazda modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Yalı 2012 yılında ABD’de de borsa ve finans alanında yaptığı yatırımlarla bilinen Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
1
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
2
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
3
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
4
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
5
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
6
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
7
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,74 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,74 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,74 dolar
﻿Bartın Amasra SYDV geçici işçi alacak
﻿Bartın Amasra SYDV geçici işçi alacak
﻿Bartın Amasra SYDV geçici işçi alacak
﻿Antalya Finike SYDV geçici işçi alacak
﻿Antalya Finike SYDV geçici işçi alacak
﻿Antalya Finike SYDV geçici işçi alacak
﻿İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
﻿İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
﻿İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.