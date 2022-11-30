Abramoviç Boğaz'da kimin yalısını kiraladı. Aylık 50 bin dolar ödeyecek

Ekonomim Gazetesi'nden Leyla İlhan'ın haberine göre, Abramoviç boğazdan yalı alacağı söyleniyordu ancak konuşulanların aksine satın alma yapmadı, kiralama yoluna gitti. Abramoviç’in, borsa alanında yatırımlarıyla tanınan Ahmet Okumuş’un İstanbul Boğazı’nda bulunan Gazeteci Feyyaz Tokar'ın adını taşıyan yalıyı kiraladığı belirtildi.

“KİRA BEDELİ 50 BİN DOLAR”

Bosforce yönetici ortağı ve İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan’ın verdiği bilgiye göre Rus iş adamı Roman Abramoviç boğazda yalı kiraladı. Özcan, Ahmet Okumuş’un sahip olduğu yalının yaklaşık 50 bin dolar kiralama bedeli olduğunu söyledi. Yalı pazarında yabancı alımının sınırlı olduğunu, özellikle Arapların sanıldığı kadar fazla yalı almadığını ifade eden Özcan, “Katar Prensesi’nin yalı aldığı iddiaları vardı. Ancak Katar Prensesi o yalıyı almadı” dedi.

“YALIDA ESAS MÜŞTERİ TÜRKLER"

Yalıda esas müşterinin Türkler olduğunu ifade eden Özcan, ayrıca bilgi teknolojileri, finans ve enerji alanında sıçrama yapan Türkler’in de alım yaptığını söyledi. Yalı alımlarında yabancının sınırlı olmasında Türkiye’nin güven endeksinde iyi bir noktada olmamasının etkili olduğunu savunan Özcan, “Dolayısıyla yabancılar alternatif yerler olan Nice, Monaco, Paris, Zurich ve Londra gibi bölgelerde alım yapıyorlar” dedi. Genel olarak da yabancıların Avrupa’ya gitmek Türkiye’den mülk aldığının altını çizen Özcan, Ruslar’ın böyle bir ihtiyacı olmadığını ifade etti. Feyyaz Tokar Yalısı, boğazda modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Yalı 2012 yılında ABD’de de borsa ve finans alanında yaptığı yatırımlarla bilinen Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınmıştı.