Rus milyarder Abramoviç Bebek'te görüntülendi. Bebek sosyetesini heyecan sardı ama hevesleri kursaklarında kaldı

Roman Abramoviç, Türkiye ziyaretlerini arttırdı. Bir süredir İstanbul’a gelip - giden Rus milyarder, Bebek’te görüntülendi.

Bir dizi ziyaretler için İstanbul’da bulunan Roman Abramoviç’e yakın korumalar eşlik etti. Korumalar, görüntü alınmaması için kameraların önüne geçmeye çalıştı.

Kameralardan rahatsız olan Roman Abramoviç, Boğaz turuna yarıda keserek beraberindekilerle birlikte aracına binerek oradan ayrıldı.