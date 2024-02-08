AYM Başkanı'ndan Erdoğan'ın katıldığı törende Can Atalay İması

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, TİP’li eski milletvekili Can Atalay hakkında 2 defa hak ihlali kararı verilmesine rağmen uygulanmaması ile ilgili yargıda yaşanan krizden sonra ilk kez konuştu.

Arslan, Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan ve AYM kararını tanımayan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın da katıldığı yeni AYM üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreninde, milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkında imada bulunarak, "Bireysel başvuru Türk yargı tarihinin en büyük yargı reformlarından biridir” vurgusu yapan Zühtü Arslan, "Kesinleşen bire karara karşı bireysel başvuru yapıldığında da artık anayasayı yorumlamak ve uygulamak konusunda nihai yetki anayasa mahkemesine verilmiştir.

Bu bağlamda temyizden geçerek kesinleşmiş yargı kararlarından sonra AYM’nin verdiği karar ve yaptığı yorumdan sonra görüş farklılıklarının bulunduğu gerekçesiyle AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal zemini yoktur" ifadelerini kullanarak isim vermeden Can Atalay hakkında verdikleri kararın uygulamaması üzerine göndermede bulundu.

Arslan'ın konuşmasının ardından Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi Yılmaz Akçil, yemin ederek cübbesini giydi.