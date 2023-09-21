AYM’den 'yeşil sermaye' kararı: Dava açılmasını engelleyen madde iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin başvurusu üzerine AKP'nin, 21 Kasım 2019 yılında TBMM’den çıkardığı ve "yeşil sermaye" şirketlerinin mağdur ettiği kişilerin dava açmasını engelleyen kanun hükmünü iptal etti.

Avrupa'da yaşayan Türklerden para toplayan Kombassan, Yimpaş, Jetpa gibi "yeşil sermaye" olarak adlandırılan şirketlerinin batma noktasına gelmesi ve on binlerce kişinin mağdur olması üzerine AKP, 21 Kasım 2019 tarihinde TBMM’den kanun çıkardı.

Kanunla ismi BERA olarak değiştirilen Kombassan başta olmak üzere "yeşil sermaye" şirketlerine para yatıran on binlerce kişinin hak aramak için dava açması engellenmiş, açılmış olan binlerce dava da yok hükmünde sayılmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık 2019’da düzenlemeyi onaylamış ve Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı torba kanunla, holdinglerine para yatıranların davalarla paralarını geri almalarının önü kesilmişti. CHP, kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

AYM, 4 yıl sonra Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.