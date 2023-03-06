Laporte Barcelona'yı istiyor

Aymeric Laporte, Manchester City'den ayrılmak istiyor.

Yıldız oyuncu sezona dizinden hafif bir sakatlıkla başlamıştı. Sonrasında teknik direktör Pep Guardiola'nın savunmada öncelikleri arasına giremedi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Manchester City'nin yıldız savunmacısı Laporte, Premier Lig ekibinden ayrılarak kariyerine Barcelona'da devam etmek istiyor.

28 yaşındaki oyuncunun Katalan ekibine transferi için Manchester City ve Barcelona arasında temasların gerçekleştiği ifade edildi.

Özellikle teknik direktör Xavi Hernandez'in takıma sol ayaklı stoper istediği ifade edilirken bu transfer için olumlu baktığı söylendi. Laporte'nin hızlı, kuvvetli ve hava topu hakimiyetindeki başarısı nedeniyle İspanyol teknik adam oyuncuyu takımda görmek istiyor. Barcelona, Finansal Fair Play'e takılmadan bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Manchester City ise Aymeric Laporte ile yolların ayrılması durumunda rotasını RB Leipzig'in Hırvat defans oyuncusu Josko Gvardiol'a çevirecek.

İspanyol stoper bu sezon Manchester City formasıyla Premier Lig'de sadece 7 maç oynadı.