Ajet'te 7 saat 55 dakikalık rötar krizi

Türk Hava Yolları bünyesinde faaliyet gösteren bölgesel taşıyıcı, İstanbul ve Ankara destinasyonları için planlanan seferlerde toplamda 7 saati aşkın rötarlar yaşandığını duyurdu. Özellikle VF4289 sefer numaralı Trabzon-Ankara uçuşu, 7 saat 55 dakikalık bir gecikme ile yolcularını mağdur etti.

Yolcular, bekleyiş süresince yeterli bilgilendirme yapılmadığını ve uçağın hazır olmasına rağmen personel eksikliği sebebiyle uçuş gerçekleştirilemediğini ifade ettiler. Ayrıca, Ajet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılması planlanan akşam seferlerinde de iki saati aşan gecikmeler meydana geldi.