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Aynı apartmandaki 9 daireyi soyup sırra kadem bastılar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yazlıkçıların kaldığı apartmana giren hırsızlar, 9 daire soyup kayıplara karıştı. Dairelerdeki musluklara kadar çalan hırsızların bir dairede yattıkları da tespit edildi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 00:48
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Aynı apartmandaki 9 daireyi soyup sırra kadem bastılar

Aynı apartmandaki 9 daireyi soyup sırra kadem bastılar
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Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 111. Sokak üzerinde bulunan dört katlı binada gerçekleşen hırsızlık olayında kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yazlıkçıların bulunduğu apartmanda 9 daireyi birden soydu.

Evlerdeki musluklara kadar çalan hırsızlar sırra kadem basarken durum polis ve ev sahiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan inceleme neticesinde olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık için girdikleri dairelerden birinde ise yattıkları da iddia edildi. Ev sahiplerinden Nesrin Oflugil, “Komşularımız dokuz daireye girildiğini söyleyince acilen Karasu’ya geldik. Televizyonumu hazırlamışlar ama alamadan gitmişler. Komşularımıza daha çok maddi zarar vermişler. Çelik kapı taktırarak önlem alacağız” dedi.

“EVİMİZDEN TENCERELERE VARANA KADAR ALMIŞLAR”

Evinin soyulduğu haberini alan Nuray Yılmaz, “Evimizden tencerelere varana kadar almışlar. Kombimizi çalmışlar. Bataryaları sökmüşler, uydu cihazı, televizyon ne buldularsa götürmüşler” derken Asuman Özsoy ise, “Komşumuzla birlikte geldik. Baktık ki kilidimiz kırık, kapımız açık. Muslukları sökmüşler, televizyon ve kombiyi almışlar. Yatağın üzerindeki örtüleri bile dağıtmışlar” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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adem
31.01.2023 00:57
bu yazlıkçıların kaldığı çoğu şehirlerde olan bir olay,artık hiç kimse güvende değil çünkü ortalık iyice kötüye gidiyor  
 
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