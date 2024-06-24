Aynı havalimanında bir bardak çayın fiyatı yüzde 2800 zamlandı. 2018 yılında 5.50 TL’ydi

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
Aynı havalimanında bir bardak çayın fiyatı yüzde 2800 zamlandı. 2018 yılında 5.50 TL’ydi

Adnan Menderes Havalimanı’nda bir bardak çay için istenen fiyat, 6 yıl içerisinde çaya yüzde 2800 zam yapıldığını ortaya çıkardı.

Son dönemde Türkiye'deki yüksek enflasyonun etkisiyle birçok ürün ve hizmete ardı ardına zam gelirken, işletmeler döviz kuru artışları ve maliyetlerdeki yükselişi gerekçe gösteriyor.

Ekonomik ortamın nispeten stabil olduğu bugünlerde, birçok işletme, zam yapmaya ve kar marjlarını artırmaya devam ediyor.

Restoran ve kafelerdeki fiyatların yüksekliği hakkında çeşitli protesto etkinlikleri de düzenlendiği sosyal medyada paylaşılan adisyonlar da her geçen gün kullanıcıları şaşırtıyor.

GELEN ADİSYON ŞOKE ETTİ

Son olarak Adnan Menderes Havalimanı’nda bir işletmeye ait olduğu düşünülen adisyon tepki çekti. Normal şartlarda bile oldukça yüksek fiyatların geldiği Adnan Menderes Havalimanı’nda iki çay için gelen hesap müşterileri adeta şoke etti.

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Bir bardak çay için müşteriden 145 lira talep eden işletme, ayrıca çayın servisi için de 30 lira hizmet ücreti ekledi. Böylelikle iki çay için ödenen toplam tutar, servis ücreti dahil 320 lirayı buldu.

Bu abartılı fiyatlar karşısında kullanıcılar, havalimanlarındaki işletmelerin fiyat politikasını 'soygunculuk' olarak nitelendirirken, duruma sert tepki gösterdi.

6 YILDA 2800 ZAM GELDİ

2018 yılında 2 çay için istenen fiyatın aynı havalimanında 11 TL olduğu da biliniyor. Haziran 2018 yılında İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda çekilen bir fiş adisyonunda bir bardak çayın fiyatının 5.50 TL olması da dikkat çekti.

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