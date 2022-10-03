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Aynı koyda 10 gün arayla bir ceset daha bulundu

İzmir'in Foça ilçesine 10 kilometre mesafedeki koyda ceset bulundu. 23 Eylül'de de Filistin uyruklu Ahmet Hayrullah'ın (19) ölü bulunduğu bölgenin yakınında bulunan ceset çürüdüğünden, kime ait olduğu ve cinsiyeti henüz tespit edilemedi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 17:55
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Aynı koyda 10 gün arayla bir ceset daha bulundu

Aynı koyda 10 gün arayla bir ceset daha bulundu
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki koyda, ceset bulunduğu ihbarı aldı. Deniz ve karadan çalışma başlatıldı ancak, kayalık bölgedeki dik yarın altında bulunan cesede ulaşılamayınca İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden (AFAD) yardım istendi.

Çürümüş olmasından dolayı 1 haftayı aşkın süredir denizde olduğu sanılan ceset, halatla kayalıklara inen AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekibinin yardımıyla karaya çıkartılan ceset, Foça Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Çürümüş haldeki cesedin kime ait olduğu ve cinsiyeti henüz tespit edilemedi.

OLAYLAR ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, aynı bölgeye yakın mesafede 23 Eylül’de de Filistin uyruklu Ahmet Hayrullah’a ait olduğu belirlenen ceset bulunmuş, aynı gün denizde, içinde kimsenin olmadığı ve kamaralarına su dolmuş yelkenli tekne bulunup Foça Balıkçı Barınağı’na getirilmişti. Bugün bulunan cesedin de aynı tekneyle ilgisinin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi. (DHA)

 

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