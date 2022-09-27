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Cesedi derin dondurucuda bulundu! 3 yaşındaki kız çocuğu korkunç şekilde öldürüldü

Gaziantep'te bir adrese yapılan baskında 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın cansız bedeni derin dondurucuda bulundu. Çocuğun cansız bedeninde darp izlerine rastlandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 00:52
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Cesedi derin dondurucuda bulundu! 3 yaşındaki kız çocuğu korkunç şekilde öldürüldü

Cesedi derin dondurucuda bulundu! 3 yaşındaki kız çocuğu korkunç şekilde öldürüldü
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Bir televizyon programına Gaziantep'ten katılan M.İ. kayıp 2 çocuğu için yardım istedi. Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep polisi bir iş yerinde yaptığı aramada kaybolan Lina Nazlı Erbay’ın cesedini derin dondurucuda buldu.

İHA’nın haberine göre; 23 yaşındaki 2 çocuk annesi M.İ. bir süre önce eşinden boşanarak çocukluk arkadaşı G.T.’nin evine taşındı. Burada G.T. ile arkadaşı M.A. tarafından şiddete ve fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadının 2 çocuğu da kendisine gösterilmedi.

Bir televizyon programına katılan Anne M.İ. çocuklarının kendisinden saklandığını ve işkenceye maruz kaldıklarını söyledi.

Annenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube ekipleri 1,5 yaşındaki Naime’yi sağ bulurken, soruşturma derinleştirildi.

CESEDİNİ DERİN DONDURUCUDA SAKLAMIŞLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 3 yaşındaki kız çocuğu Lina Nazlı Erbay’ın cesedi Derin dondurucuda bulundu. Kız çocuğunun işkence edilerek öldürüldüğü tespit edilirken, ceset otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Konuyla ilgili G.T. ile M.A gözaltına alındı.

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