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Rusların çekildiği kentte vahşetin görüntüleri. 400'den fazla ceset bulundu

24 Şubat’tan beri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusundan geri alınan İzyum kentinde toplu mezar bulunduğunu duyurarak, "İzyum'daki toplu mezarda 400'den fazla ceset bulundu" dedi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 09:19
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Rusların çekildiği kentte toplu mezar bulundu: 400'den fazla ceset...

Rusların çekildiği kentte vahşetin görüntüleri. 400'den fazla ceset bulundu
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Rusya- Ukrayna savaşında yedinci ay tamamlanmak üzere. Yoğun çatışmalar, Ukrayna'nın güneyindeki ve doğusunda bölgelerinde tüm şiddetiyle devam ediyor.

Rusya- Ukrayna savaşında, İzyum kentinin Rus ordusundan geri alınmasının ardından, toplu mezar bulunduğu ortaya çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusundan geri alınan İzyum kentinde bulunan toplu mezarda 400'den fazla cansız bedene ulaşıldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, İzyum kentinin Rus ordusundan geri alınmasının ardından, toplu mezar bulunduğunu ve detayları araştırdıklarını duyurmuştu. İzyum’da, Birleşmiş Milletler (BM) gözlem heyeti de dahil olmak üzere Ukraynalı uzman ekipler tarafından yapılan araştırmalarda ormanlık alanda çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 

Sosyal medya hesabından toplu mezarların fotoğraflarını paylaşarak, açıklama yapan Zelenskiy, "İzyum’daki toplu mezarlıkta 400’den fazla ceset bulundu. İşkence izleri olan çocuklar, füze saldırıları sonucu ölenler ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri savaşçıları... Rusya sadece ölüm ve acı bırakıyor. Katiller ve işkenceciler, insani olan her şeyden mahrum. Kaçmayacaksın, saklamayacaksın. İntikamımız gerçekten korkunç olacak. Bugün dünya, Rus ordusunun geride bıraktıklarını görmeli. İzyum yakınlarındaki ormanda 400’den fazla mezar var. Hala tam olarak kaç ceset olduğunu bilmiyoruz. Rusya zaten dünyadaki en büyük terör kaynağı haline geldi. Başka hiçbir terörist güç bu kadar çok ölümün arkasında durmuyor. Dünya harekete geçmeli. Rusya, terörizmin devlet sponsoru olarak tanınmalı" diye konuştu.

Öte yandan yayınlanan fotoğraflarda, çoğu asker olan birçok Ukraynalının elleri arkadan bağlanmış şekilde toplu mezarlara gömüldüğü görüldü.

 

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