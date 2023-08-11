Aynı kuyuya düşen kedi ve köpek kurtarıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde bir köpek ve Dörtyol ilçesinde bir kedi, düştükleri kuyudan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Aynı kuyuya düşen kedi ve köpek kurtarıldı


Dörtyol Devlet Hastanesi’nin arkasındaki kuyuya bir kedi düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kediyi kurtardı. Defne'nin Orhanlı Mahallesi’nde ise bir yavru köpek kuyuya düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri köpeği kurtardı. Kedi ve köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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