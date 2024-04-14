Niğde’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 1’i ağır 4 yaralı

Kaynak: DHA
Niğde’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 1’i ağır 4 yaralı
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Niğde-Ulukışla yolu Bahçeli beldesi yakınlarında meydana gelen olayda, Niğde istikametinden Ulukışla yönüne seyir halinde ilerleyen 51 T 0185 plakalı otomobil ile Niğde istikametine seyir halinde giden 51 DS 888 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleden sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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