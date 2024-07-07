Aynı yerde yarım saat arayla 2 kaza: 8 yaralı

Kaynak: DHA
Aynı yerde yarım saat arayla 2 kaza: 8 yaralı

Elazığ'da aynı kavşakta 30 dakika ara ile 3 otomobil ile bir motosikletin karıştığı iki ayrı kazada toplam 8 kişi yaralandı.

Her 2 kaza da akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Mahallesi Kavşağında gerçekleşti. 23 ADS 057 plakalı araç ile 41 TE 587 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddeti ile savrulan araç, kaldırıma ve tabelalara çarptıktan sonra refüje devrildi. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. Kazaya şahit olanların yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ilk kontrollerinin sonrasında ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçlar da vinç yardımıyla yoldan çekildi.

Yaklaşık 30 dakika sonra aynı kavşakta, bu kez 33 ARE 686 plakalı araç ile 23 ADY 427 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kazalara ilişkin ise inceleme başlatıldı.

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