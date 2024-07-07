Biden'ın siyahi kadını görmezden gelmesi tepki çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Biden'ın siyahi kadını görmezden gelmesi tepki çekti

ABD Başkanı Joe Biden, bir etkinlikte kendisiyle iletişim kurmak isteyen siyahi bir kadını görmezden gelerek yanındakilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. O anlarda hayal kırıklığı yaşayan genç kadının yüz ifadesi kameralara yansıdı. Biden'ın bu davranışı sosyal medyada tepki topladı.

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bir etkinlikte kendisiyle iletişim kurmak isteyen siyahi bir kadını görmezden gelerek tepki topladı. Genç kadın, Biden'a olan sevgisini göstermek ve onunla konuşmak için büyük bir heyecanla beklerken, Biden'ın yanındaki diğer kişilere yönelip onlarla sohbet etmesi ve fotoğraf çektirmesi karşısında hayal kırıklığına uğradı.

O anlar, etkinlikte bulunan kameralar tarafından anbean kaydedildi. Biden'ın bu tutumu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve eleştirilerin odağı haline geldi. Görüntülerde, genç kadının hayal kırıklığı ve üzüntü dolu yüz ifadesi net bir şekilde görülüyordu.

Sosyal medya kullanıcıları, Biden'ın bu davranışını eleştirerek, onun tüm vatandaşlarına eşit mesafede olması gerektiğini vurguladı.

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