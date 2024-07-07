Serinlemek için denize girdi ölümden döndü

Kaynak: İHA
Serinlemek için denize girdi ölümden döndü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde dalgalı denize giren bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Şans eseri tekne ile gezintiye çıkan gençler, boğulan adamı fark ederek can yeleği giydirdikten sonra tekneye alarak kurtardı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, dalgalı denize giren bir şahıs boğulma tehlikesi atlattı. İsmi öğrenilemeyen şahıs, denize girdikten kısa bir süre sonra dalgalar arasında çırpınmaya başladı. O anlar, sahilde ve denizde bulunan herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Tam da o sırada, şans eseri tekne ile gezintiye çıkan bir grup genç, dalgalar arasında zor anlar yaşayan şahsı fark etti. Kahramanca bir karar vererek hemen yardım etmeye koyulan gençler, hızlıca harekete geçti. Can yeleği giydirerek şahsı güvenli bir şekilde tekneye aldılar.

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