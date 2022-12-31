Galatasaray Nef Konya'dan çıkamadı

Ev sahibi ekip, ilk çeyrekteki televizyon molasına kadar hem boyalı alan hem de çizginin gerisinde isabet bulmakta zorluk çekti. İlk çeyreği Morgan 12 sayı ile tamamladı. Sarı-kırmızılılar ise 5 farklı oyuncudan üçlük isabeti buldu. İlk çeyrek Galatasaray'ın 23-19 üstünlüğü ile bitti.

İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren konuk ekip, ilk yarıyı 42-36 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta pota altında etkili olmaya çalışan ev sahibi ekibin farkı azaltma çabaları karşılık buldu ve Konyaspor periyodu 2 sayı farkla 51-53 geride tamamladı.

Her iki takımın da basketler bulduğu dördüncü periyodun sonlarına yeşil-beyazlılar 72-69 önde girdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan AYOS Konyaspor Basketbol, müsabakadan 76-73 galip ayrıldı.

Bu sonuçla AYOS Konyaspor 5'inci galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef 6'ıncı yenilgisini yaşadı.

Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan

AYOS Konyaspor Basketbol: Perez 14, Erkin Şenel 3, Badzim 6, Morgan 26, Eddie 14, Sulaimon 11, Sinan Sağlam 2, Ramazan Tekin, Murat Göktaş, Mert Gizir

Galatasaray Nef: Bost 6, Sadık Kabaca 7, Mahir Ağva 4, Ennis 8, Göksenin Köksal 6, McGee 23, Emre Sonsırma 3, Caloiaro 12, Floyd 3, Muhaymin Mustafa 1

1. Periyot: 19-23

Devre: 36-42

3. Periyot: 51-53