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Galatasaray'a Morutan müjdesi

İtalyan ekibi Pisa'dan Galatasaray'a Olimpiu Morutan müjdesi geliyor. İtalyan ekibi Rumen oyuncunun bonservisini almak istiyor.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 16:11
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Galatasaray'a Morutan müjdesi: Bonserivisini alacaklar

Galatasaray'a Morutan müjdesi
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İtalyan ekibi Pisa'dan Galatasaray'a Olimpiu Morutan müjdesi geliyor. İtalyan ekibi Rumen oyuncunun bonservisini almak istiyor.Pisa, Galatasaray’dan Morutan’ın bonservisini almak istiyor. Serie B ekibi, devre arasında Sarı-kırmızılılar’ın kapısını çalabilir. Anlaşmada 5.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu da bulunuyor. Olimpiu Morutan, sezon başında 150 bin Euro karşılığında Pisa’ya kiralanmıştı.

DEVRE ARASINDA TEKLİF YAPILACAK

Rumen futbolcunun performansından memnun olan İtalyan ekibi, Galatasaray’ın indirime gitmesi halinde devre arasında teklif yapmayı planlıyor. Morutan, Pisa’da çıktığı 17 maçta 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Galatasaray, Olimpiu Morutan’ı 2021 yazında 3 milyon 500 bin Euro’ya transfer etmişti.

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